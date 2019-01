Zürich (ots) - Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein sorgt sich,

dass sich die wirtschaftliche Situation in der Schweiz stark

verschlechtern könnte, sollte der Rahmenvertrag scheitern und das

Verhältnis zur EU nicht geklärt werden. Das sagt der Monarch und

Thronfolger in einem Interview mit der «Handelszeitung». «Wenn die

Unsicherheiten dazu führen würden, dass die Wirtschaft leidet - darin

sehe ich die grösste Gefahr.» Welche Form der Integration die Schweiz

wähle, sei nicht entscheidend. Hingegen sei das Fürstentum als

EWR-Mitglied wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtungen daran

interessiert, dass die Schweiz eine «ähnliche Integrationsstufe»

habe. Dieses Jahr begeht das Fürstentum sein 300-Jahr-Jubiläum.

Erstmals geht der Erbprinz detaillierter auf die wirtschaftliche

Situation der Fürstenfamilie ein. Die LGT sei zwar die wichtigste

Ertragsquelle, «aber bei weitem nicht die einzige». «Wir sind heute

weltweit aufgestellt und entwickeln uns laufend weiter - etwa im

Bereich Saatgut und Baumpflanzen», so der Erbprinz. Die

Fürstenfamilie zählt zu den reichsten Familien Europas; allein der

Wert der Kunstsammlung wird auf mehr als 1 Milliarde Franken

geschätzt. Der Fürst und der Erbprinz sind steuerbefreit, dafür

kommen sie für die «nicht unerheblichen» Kosten der Monarchie auf.



Originaltext: Handelszeitung

