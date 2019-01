Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 1,23 Prozent auf 2930,63 Punkte. Damit beendete der Index auch den sechsten Handelstag im neuen Börsenjahr im Plus. Dank einer anhaltend positiven internationalen Börsenstimmung setzte auch der heimische Aktienmarkt seinen Erholungskurs fort.

Unter den Schwergewichten in Wien gewannen Voestalpine-Titel 2,3 Prozent. OMV-Papiere verteuerten sich um 1,6 Prozent. Erste Group und Andritz legten um jeweils um 0,9 Prozent zu.

Die AT&S-Papiere erholten sich nur leicht um 0,4 Prozent. Am Vortag war die Aktie des Leiterplattenherstellers nach einer Umsatzwarnung für das laufende Geschäftsjahr um sechs Prozent abgerutscht./ste/APA/mis

ISIN AT0000999982

AXC0253 2019-01-09/18:11