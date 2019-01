FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnung auf eine Annäherung in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter nach oben getrieben. Am Dienstag hatte US-Präsident Trump per Twitter mitgeteilt, die Gespräche liefen gut. Darauf deutet auch hin, dass sie um einen Tag verlängert wurden. Bislang sind allerdings noch keine konkreten Ergebnisse bekannt. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 10.893 Punkte.

Mercedes-Benz Cars hat 2018 seinen Absatz leicht gesteigert und den achten Jahresrekord in Folge eingefahren. Im vergangenen Jahr wurden von der Stammmarke Mercedes-Benz weltweit mehr als 2,3 Millionen Pkw verkauft, das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent. Für die Daimler-Aktie ging es um 3 Prozent nach oben. Auch andere Autotitel waren gefragt, des Aktie des Zulieferers Continental schaffte ein Plus von 3,1 Prozent.

Telekomaktien werden gemieden

DAX-Schlusslicht waren Deutsche Bank mit einem Minus von 2,8 Prozent. Hier belastete eine Kurszielreduzierung durch die UBS. Daneben wurde im Handel kritisiert, dass die Bank laut Medienberichten ihre Bonuszahlungen für das abgelaufene Jahr nur um 10 Prozent reduzieren wolle. "Nach den extrem hohen Boni im Vorjahr ist eine Kappung um 10 Prozent allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein", hieß es. Nachdem sich der Aktienkurs halbiert habe, sei an der Börse mit einer deutlich höheren Senkung der Boni gerechnet worden.

Telekomaktien wurden gemieden: Deutsche Telekom verloren 0,6 Prozent, Freenet 3,5 Prozent und 1+1 Drillisch 6,5 Prozent. Bei Drillisch belastete eine angebliche Herunterstufung durch Macquarie. Mit Blick auf den Sektor wurden im Handel auf strukturelle Probleme wie Preisdruck und hohe Investitionen verwiesen.

Medigene schlossen 3,4 Prozent höher mit 10,16 Euro, nachdem das Unternehmen ein weiteres europäisches Patent für eine Zellimpfstoff-Plattform erhalten hat. Die Analysten von Bryan Garnier empfahlen zudem die Aktie mit einem Kursziel von 16,10 Euro zum Kauf.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 99,0 (Vortag: 96,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,74 (Vortag: 3,83) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.893,32 +0,83% +3,17% DAX-Future 10.875,00 +0,46% +2,86% XDAX 10.882,81 +0,34% +2,85% MDAX 22.778,36 +1,29% +5,51% TecDAX 2.547,67 +1,13% +3,98% SDAX 10.103,77 +1,71% +6,25% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,93 22 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2019 11:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.