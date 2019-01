Leading the World, Together



Las Vegas (ots/PRNewswire) - Am 7. Januar 2019 hat SKYWORTH (weltweit führend in der Branche der Haushaltsgeräte) im Palace Ballroom des Caesars Palace Hotel & Casino in Las Vegas (USA) einen Global Media Launch veranstaltet. Auf dieser Konferenz hat SKYWORTH 7 neue Fernseher mit neuer Technik vorgestellt und die weltweite neue Markenstrategie des Unternehmens angekündigt



SKYWORTH führt 7 neue Fernseher mit der führenden Technik der Branche ein und erweitert die Grenzen der Vorstellungskraft. Der 65S9A/XA9000 verfügt über einen leistungsfähigen PQ-Prozessor und kann mit einem KI-Algorithmus jeden Aspekt der Bildqualität verbessern. Zudem nutzt er das KI Smart Ecosystem, welches Google Assistant und Amazon Alexa unterstützt und zum Zentrum der intelligenten Wohnung wird. Der 65W80 mit CSO Pro macht es möglich, Bild und Ton simultan abzustrahlen, um für eine außerordentliche Erfahrung zu sorgen. Der Super TV von 196 cm Größe verfügt über Dolby Vision HDR Bildtechnik und einen 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar, was dem Zuschauer eine spektakuläre und umfassende Erfahrung verschafft. Zudem macht Dimming-Technik auf Pixelebene den quasi-pixel Fernseher mit Hintergrundbeleuchtung von 165 cm Größe zu einem LCD mit hoher dynamischer Breite. Zudem wurden weitere Fernseher mit technischen Innovationen vorgestellt, darunter Bedroom Sunny TV (109 cm) und Flush Mount TV (208 cm), die atemberaubende technische Qualität zeigen.



SKYWORTH hat zudem seine neue weltweite Markenstrategie vorgestellt. SKYWORTH wird zum globalen Hersteller intelligenter Hardware und Anbieter intelligenter Systeme unter dem strategischen Motto "Open, Share, Win-win". Die Vision des Unternehmens lautet, "Hardware, System, Content und AIOT" in intelligenten Lösungen zu vereinen. Um dies umzusetzen, wird SKYWORTH das Erlebnis des Publikums auf großformatigen, intelligenten, ökologischen Produkten verbessern und die Transformation von Produktmarketing zu Produkterfahrung umsetzen.



OTS: SKYWORTH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133296 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133296.rss2



Pressekontakt:



Website: www.iskyworth.com Facebook: https://www.facebook.com/SkyworthGlobal E-Mail: overseas@skyworth.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/805479/SKYWORTH_media_launch.jpg