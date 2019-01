DAX-Anleger für die 11.000er-Marke noch nicht bereit, Daimler setzt Erfolgsserie fort

Am heutigen Mittwoch konnte der DAX seine Erholung fortsetzen. Allerdings schienen Anleger noch nicht für den Angriff auf die psychologisch wichtige 11.000-Punkte-Marke bereit zu sein.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer legte in der Spitze um rund 1,4 Prozent auf etwa 10.961 Zähler zu, verlor jedoch im späten Handel etwas an Schwung. Genauso wie in den vergangenen Tagen waren es auch heute hauptsächlich die Hoffnungen auf eine mögliche Lösung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit, die für das Stimmungshoch sorgten. Zudem wurde der DAX von einigen positiven Unternehmensmeldungen beflügelt.

Das waren die Tops & Flops. Im deutschen Leitindex lieferte vor allem die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) eine überzeugende Vorstellung ab. Das Papier schoss zwischenzeitlich um mehr als 5 Prozent in die Höhe. Damit setzte der Zahlungsabwickler seine Erholung der vergangenen Tage fort, nachdem die am 24. September 2018 erfolgte DAX-Aufnahme der Aktie kein Glück gebracht hatte.

Mit einem zwischenzeitlichen Kursminus von etwas mehr als 2 Prozent lief es für die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) dagegen deutlich schlechter. Dabei hatte die US-Mobilfunktochter der Bonner, T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040), einmal mehr beeindruckende Statistiken zu den Kundenzahlen veröffentlicht. Demnach wurden im Schlussquartal 2018 rund 2,4 Millionen neue Kunden hinzugewonnen. Es war das beste Quartal der Geschichte.

