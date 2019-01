Pantene Japan startete die Werbekampagne "HairWeGo My Hair Moves Me Forward" in einer Neujahrszeitung am 7. Januar 2019 und wählte als erstes Unternehmen Prominente mit grauem Haar sowie Babystar als Markenbotschafter für Pantene Japan.

Sato Kondo, die Respekt und Bewunderung auf sich zog, weil sie ihr natürlich graues Haar beibehalten hat und ein kleines japanisches Mädchen, "Babychanco", das wegen ihrem voluminösen vollen Haar auf der ganzen Welt bekannt ist, haben uns gelehrt, wie wichtig es ist, unser wahres Ich auszudrücken.

Pantene Japan (Hauptsitz: Kobe City) startete in der japanischen Tageszeitung "Asahi Shimbun" am 7. Januar 2019 die Werbekampagne "HairWeGo My Hair Moves Me" Forward mit Sato Kondo und Babychanco. Sato Kondo, die erste Werbebotschafterin für Pantene Japan mit grauem Haar und das kleine japanische Mädchen namens Babychanco, das aufgrund seines voluminösen vollen Haares auf der ganzen Welt bekannt ist, wurden von Pantene Japan ausgewählt, nachdem sie 2018 aufgrund ihres eigenen Stils durch ihr Haar Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190109005745/de/

Sato Kondo (Photo: Business Wire)

Zusammenfassung der Werbekampagne

Zeitungsanzeige:

7. Januar 2019 (Montag) in der Morgenzeitung Asahi Shimbun

Werbebild DL: https://bit.ly/2s7xIIx

Pantene offiziell auf Twitter: @PanteneJapan

Pantene offiziell auf Instagram: @pantene_en_official

Die Werbebotschaft

Lassen Sie sich 2019 vom Ihren Haaren treiben. Seit unserer Geburt leben wir mit einer gewissen Angst, anders zu sein, während wir uns ständig mit anderen vergleichen. Irgendwie sind wir mit dem Glauben aufgewachsen, dass es besser ist, wie alle anderen zu sein, ohne eigentlich zu verstehen, warum. 2018 jedoch gewann Sato Kondo, die mit Stolz auf das Färben oder Verstecken ihrer grauen Haare verzichtet, die Bewunderung vieler Frauen.

Das kleine japanische Mädchen "Babychanco", das volles voluminöses Haar hat, erhielt die Zuneigung von Menschen auf der ganzen Welt. Auf die eine oder andere Art haben uns die beiden gezeigt, wie wichtig es ist, sich selbst zum Ausdruck zu bringen.

Wir hoffen, dass 2019 viel mehr Frauen den Schritt wagen, sich selbst zu entfalten. Pantene Japan unterstützt alle Frauen auf ihrem Weg, das zu werden, das sie sein wollen.

Der spezielle Geburtstagsfilm für Babychanco

Pantene Japan veröffentlichte am 23. Dezember 2018, dem ersten Geburtstag von Babychanco, den Kurzfilm mit dem Titel "The Hairy Tale by babychanco HairWeGo PANTENE". Der Film beschreibt das erste Jahr seit der Geburt von Babychanco, die aufgrund ihres vollen voluminösen Haares auf der ganzen Welt bekannt ist. Die Geschichte feiert rückblickend die verschiedenen Haarepisoden und ermuntert die Zuschauer dazu, ihre eigene Individualität und Andersartigkeit zu begrüßen.

Das Babychanco-Projekt begann durch Zufall, als ein Teammitglied von Pantene in einer Zeitschrift einen Artikel über das Mädchen fand. Das US-amerikanische Wochenmagazin "People" stellte das kleine Mädchen mit dem Kommentar "Besorgt diesem Kind eine Werbeanzeige für Pantene!" vor. Das einzigartige von Natur aus voluminöse Haar von Babychanco hat Menschen auf der ganzen Welt dazu inspiriert, sich selbst zu lieben und Andersartigkeit zu begrüßen, was sich mit der Markenbotschaft von Pantene Japan "HairWeGo My hair moves me forward" überschneidet.

Filmtitel: The Hairy Tale by Babychanco HairWeGo PANTENE

Erstaufführung: 23. Dezember 2018

URL für den Film (Englische Version): https://youtu.be/zqF41BUKLy8 (youtube)

Pantene Japan unterstützt alle Frauen durch ihr eigenes wunderschönes Haar.

Pantene Japan vertritt die Philosophie "Tolles Haar gibt Frauen den Mut, einen Schritt vorauszugehen." Wir hoffen, dass viel mehr Frauen es wagen, sich selbst zu entfalten. Pantene Japan unterstützt alle Frauen, die mit ihrem wunderschönen Haar hervortreten.

Das Profil von Sato Kondo

Geboren am 11. Juli 1968 in der Präfektur Gifu.

Beginn ihrer Karriere bei Fuji TV. Rollen in vielen verschiedenen Arten von TV-Programmen wie Nachrichten und Komödien aufgrund ihrer ruhigen Stimme.

Spezielle Professorin in der Rundfunkabteilung am Nihon University College of Arts und unterrichtet ab 2011 in den Bereichen Ansagen, Vorträge, Diplomanden-Forschungsbetreuung.

Das Profil von Babychanco

Geboren in der Präfektur Kyoto im Dezember 2017.

Sie wurde im Alter von vier Monaten auf der ganzen Welt bekannt, als ihre Mutter begann, Fotos von ihr auf Instagram zu posten. Mittlerweile hat sie mehr als 300.000 Follower nach dem ersten Post vor sieben Monaten. Viele ihrer Fans fühlen sich nicht nur von ihrem einzigartigen voluminösen Haar, sondern auch von ihrer Schönheit angezogen. Auftritt in vielen japanischen TV-Medien und Aufnahme in das internationale People Magazin.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190109005745/de/

Contacts:

Bei Fragen zu dieser Mitteilung oder ihrer Veröffentlichung wenden Sie sich bitte an:

VECTOR INC.

Akari Suda

Takeshi Shimizu

pantene-pr@vectorinc.co.jp