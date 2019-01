(shareribs.com) Mumbai 09.01.2019 - Die Ziele der indischen Regierung hinsichtlich des Zubaus von erneuerbaren Energiequellen sind weiterhin sehr ehrgeizig. Im vergangenen Jahr hat sich der Zubau derweil stark verlangsamt. 2019 soll es aber deutlich nach oben gehen. Im vergangenen Jahr wurden in Indien PV-Anlagen in Kraftwerksgröße mit einer Gesamtleistung von 6,833 GW errichtet, wie Bridge to India ...

