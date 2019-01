Bielefeld (ots) - Im benachbarten Niedersachsen hält sich die Begeisterung über die neue Pflegekammer gerade in Grenzen. Dort hagelt es Kritik an der Höhe der Mitgliedsbeiträge - sie liegen nämlich plötzlich doppelt so hoch als die von Gesundheitsminister Karl-JosefLaumann (CDU) für NRW angepeilten fünf Euro pro Monat. In Hannover muss nun sogar die dortige SPD-Ministerin im Streit um die Mitgliedsbeiträge vermitteln. Der Blick nach Hannover zeigt, dass die Entscheidung für eine Pflegekammer in NRW nicht ohne Sprengstoff ist. Denn natürlich ist die Frage berechtigt, warum eine NRW-Pflegekammer mit halb so hohen Mitgliedsbeiträgen wie in Hannover auskommen will. Laumann selbst hat die kostenpflichtige Zwangsmitgliedschaft in einer Kammer als die "bittere Seite" seines Projektes erkannt. Wohl deshalb hat er die Erfolgslatte für die Kammer so hoch gelegt. Sie müsse mächtig sein, um mit den anderen Playern des Gesundheitswesens auf Augenhöhe zu sein. Nur wenn die neue Pflegekammer mit ihren knapp 200.000 Mitgliedern die Situation in der Pflege erkennbar verbessern kann, ist ihre Gründung wirklich gerechtfertigt. Laumanns Pläne sind ebenso ehrgeizig wie riskant.



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de