PALO ALTO (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla Inc. hat mit seinem Model 3 in den USA alle Kontrahenten hinter sich gelassen. Das Tesla Model 3 ist offiziell das am meisten verkaufte Premium-Fahrzeug in den USA im gesamten Jahr 2018, dem ersten Jahr mit voller...

Den vollständigen Artikel lesen ...