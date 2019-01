Düsseldorf (ots) - Manche Ehepaare feiern nach vielen gemeinsamen Jahren, in denen sie durch dick und dünn gegangen sind, symbolisch noch einmal Hochzeit. Das soll die Zusammengehörigkeit der Partner unterstreichen. Nun wollen auch Deutschland und Frankreich ihr Eheversprechen erneuern - auf den Tag 56 Jahre, nachdem die beiden einstigen Erzfeinde sich im Elysée-Vertrag ewige Freundschaft geschworen haben. Keine Frage, die Zeremonie am 22. Januar in Aachen wird was fürs Herz. Angela Merkel und Emmanuel Macron werden sich in den Armen liegen, und vielleicht verdrückt ja der eine oder andere Anwesende sogar ein Tränchen. Dass der "Aachener Vertrag" ungeheuer ambitioniert wäre, kann man zwar nicht behaupten. Der Text wimmelt von blumigen Formulierungen und wohlfeilen Absichtsbekundungen. Aber er enthält eine wichtige Botschaft: Deutsche und Franzosen wollen ihre Rolle als Nukleus der EU wieder ernster nehmen, sie wollen zusammenstehen gegen nationalistische Strömungen und Europas Interessen in der Welt gemeinsam verteidigen. Erinnert an 1963, aber das soll es ja.



