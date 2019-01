Das QatarDebate Centre, Mitglied der Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, hat die European Arabic Debating Championship in Wien, Österreich, abgeschlossen. An der Meisterschaft, die vom 3. bis 5. Januar 2019 stattfand, nahmen 20 Universitäten aus 15 europäischen Ländern teil.

Group photo featuring 20 teams from 15 European countries (Photo: AETOSWire)

Dr. Hayat Abdullah Maarafi, Executive Director des QatarDebate Center, lobte diesen Meilenstein, der einen herausragenden Erfolg für das Zentrum darstellt und ein erfolgreiches Jahr einleitet. Sie bekräftigte das Bestreben des QatarDebate Center, durch diese Meisterschaft die arabische Sprache zu fördern und eine positive Debatten- und Dialogkultur als nützliche Fähigkeit zu verbreiten.

Team des Europäischen Instituts für Humanwissenschaften, Gewinner der European Debating Championship

Das Team des Europäischen Instituts für Humanwissenschaften (EIHS) aus Deutschland, nämlich Mounir Rabeh, Salima Ahwazi und Mounir Al Bayk, hat bei der ersten Auflage der European Arabic Debating Championship den Meisterschaftstitel gewonnen.

Das Team der Yalova Universität aus der Türkei, zu dem Mansour Bikir, Mohamed Olgak und Khalid Akmen gehörten, kam auf den zweiten Platz.

Das Zentrum würdigte auch die besten Redner der Meisterschaft, nämlich: Student Mounir Rabbah vom Europäischen Institut für Humanwissenschaften, Anis Francis vom Institut Europeen Des Sciences Humaines, Areej Mohamed Amin von der Universität Straßburg, Studenten Yaseen Yildrem und Mustafa Esk von der Fatih Sultan Mehmet Waqf University

Zu der Meisterschaft sagte Frau Aisha Al Nesf, Head of the Educational Programs Department am QatarDebate Center: "Die Meisterschaft bietet eine vielfältige und außergewöhnliche Plattform, die Menschen mit unterschiedlichen Bildungswegen, Kulturen und Meinungen zusammenbringt, um eine Debattenkultur zu pflegen und kritisches Denken zu fördern. Ungeachtet ihrer unterschiedlichen Herkunft hatten die Teilnehmer fruchtbare und kontinuierliche Gespräche zu verschiedenen Themen mit der Möglichkeit, ihre Debatten- und Dialogfähigkeiten im klassischen Arabisch auch außerhalb des Wettbewerbs zu verbessern."

Abdulrahman Al Subaie, Head of Outreach Programs and Marketing bei QatarDebate, bedankte sich und würdigte alle, die die Meisterschaft unter der Leitung von Dr. Hayat Abdullah Maarafi, Executive Director, vorbereitet, organisiert und umgesetzt haben und für das unerschütterliche Vertrauen in die katarische Delegation.

Er sagte dazu: "Die European Arabic Debating Championship endet heute, nachdem der Dialog mit dem Thema ‚Cultural Dialogue by European Students' gepflegt wurde.

Wir treffen uns heute, um zu erklären, dass das QatarDebate Center seine Reichweite weltweit erweitert hat, indem es die Kunst des Dialogs und Ausdrucks gefördert hat, die eine wichtige Stütze des menschlichen Lebens darstellt."

Er bedankte sich auch bei den Medienvertretern und der Verwaltung des Europäischen Instituts für Humanwissenschaften in Deutschland für ihren wertvollen Beitrag sowie bei allen beteiligten Teams, Richtern und Freiwilligen.

Frau Amel Al Rabai, Head of Arabic Language am Europäischen Institut für Humanwissenschaften Frankfurt, die den Beitrag eingereicht hat, sagte: "Wir hatten die Möglichkeit, an der 4th International Universities Arabic Debate Championship (IUADC) 2017 in Katar teilzunehmen und freuen uns sehr auf die Teilnahme an der kommenden International Universities Debating Championship im März 2019."

