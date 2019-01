Angesichts des fundamentalen Werts für die Weiterbildung auf dem Gebiet der Hormongesundheit meldet LP3 Network erfreut seine neue Partnerschaft mit dem Institute for Hormonal Health (IHH) als exklusivem globalem Vertriebspartner des IHH Educational Program An Integrative Approach Toward Hormonal Health

"Als wir erkannt hatten, dass es auf dem Gebiet der Hormonstörungen eine unterversorgte Patientengruppe und einen Mangel an fachärztlicher Betreuung gibt, beschloss ich im Jahr 2011 das Institute for Hormonal Health, eine integrative und personalisierte Versorgung im Bereich der Hormongesundheit, zu eröffnen", erklärte Dr. Kristy Prouse, MD, FRCSC (OB/GYN), Chief Medical Officer des IHH. "Nach der erfolgreichen Behandlung von Tausenden von Patienten beschloss ich, das IHH Educational Program ins Leben zu rufen, um Gesundheitsberater in der Durchführung bewährter Ansätze der Hormonheilung weiterzubilden."

Mit mehr als 12-stündigem Lehrmaterial bietet das IHH Educational Program einen umfassenden Überblick über die Identifizierung, Diagnose und Behandlung häufiger Hormonstörungen. Mit der in diesem Programm angewendeten evidenzbasierten Medizin werden aktuelle wissenschaftlich belegte Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit von Hormonwiederherstellungstherapie (HRT) sorgsam geprüft. Da Dr. Pouse in Anti-Aging- und regenerativer Medizin ausgebildet ist, betont das IHH Educational Program einen integrativen Ansatz, der die zugrundeliegende Ursache einer Erkrankung behandelt.

"Als E-Learning-Fortbildung mit interaktiven Lehrvideos, die Ihr Wissen bei jedem Schritt testen, strafft das Programm den Lernvorgang, damit die Teilnehmer den Stoff optimal im Gedächtnis behalten", erklärte Maurizio De Stefano, LP3 Network General Manager. "Dieses innovative Programm ist ideal für Apotheker, Ärzte, Heilpraktiker und andere Gesundheitsberater, die den Wert ihrer HRT-Ausbildung steigern möchten wir freuen uns sehr, Ihnen diese wertvolle Ressource zur Verfügung stellen zu können."

Nutzen Sie die Chance dieses innovativen Fortbildungsangebots und besuchen Sie: https://education.lp3network.com/eLearning/IHH und geben Sie dort den Code für das exklusive Sonderangebot ein: LP3IHH25PR

*Einschränkungen beachten.

Über LP3 Network

LP3 Network ist ein weltweit führender Anbieter von Weiterbildung im Gesundheitswesen Continuing Healthcare Education -, der mit über 70 Live-Veranstaltungen im Jahr weltweit mehr als 12.000 Fachleute in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, auf den Philippinen, in Brasilien, Spanien und Singapur ausgebildet hat. Die Fernstudienplattform des Unternehmens bietet Zugang zu hochwertiger Online-Fortbildung für Studierende und praktizierende Berater in über 50 Ländern weltweit. Die innovativen Weiterbildungsprogramme von LP3 Network bringen neues Leben in die Praxis der personalisierten Medizin und pharmazeutisch ausgerichtete Firmen.

Weitere Informationen über das Kursangebot von LP3 Network erhalten Sie per E-Mail an: info@lp3network.com oder in unserem Online-Kurskatalog unter: https://education.lp3network.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190109005903/de/

Contacts:

Maurizio De Stefano

General Manager

mdestefano@lp3network.com

1-844-408-9453