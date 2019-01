Freiburg (ots) - Sozialstaat, keine Frage, er hilft. Aber er neigt dazu, das auf komplizierte Weise zu tun. Allein bei der Unterstützung von Familien gibt es etwa 150 verschiedene Leistungen. Es wäre also aller Ehren wert, wenn die schwarz-rote Koalition gemäß dem Motto "Weniger ist manchmal mehr" das Gewirr entflechten und so daran arbeiten würde, dass der Sozialstaat verständlicher wird. Davon ist das neue Starke-Familien-Gesetz von Sozialminister Hubertus Heil und Familienministerin Franziska Giffey weit entfernt. http://mehr.bz/khs8s



