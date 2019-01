Die EU-Finanzaufsichtsbehörden wollen den Kryptowährungen eine europaweit einheitliche Regulierung entgegensetzen.

TOP-Meldung EU-Aufseher fordern Regulierung von Kryptowährungen Am Mittwoch mahnten EU-Regulierungsbehörden neue Vorschriften an, um die Verbraucher besser vor den Risiken der Kryptowährungen zu schützen, um gegen Geldwäsche vorzugehen und um zu verhindern, dass unterschiedliche nationale Vorschriften zu einem unfairen Wettbewerb. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) sagte in einem Bericht über Krypto-Assets, dass diese normalerweise nicht in den Geltungsbereich der EU-Finanzvorschriften fallen, was die Erstellung eines detaillierten Bildes erschwere. Zwar haben die EU-Regulierungsbehörden Finanzinstitute identifiziert, die Krypto-Assets direkt besitzen, einen Markt für sie schaffen, Kredite gegen Kryptoassetsicherheiten vergeben und Krypto-Assets gegen Bargeld eintauschen. Sie haben aber nur wenige Daten zu diesen Aktivitäten. Die Marktentwicklungen deuten auch auf ...

