ATLANTA und NEW YORK, Jan. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, ein weltweit führender Anbieter von juristischen Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass David C. Dobson als neuer Chief Executive Officer in das Unternehmen eingetreten ist und John Davenport, Jr., aktueller Chief Executive Officer von Epiq, zukünftig die Stelle des Verwaltungsratsvorsitzenden übernehmen wird.

Davenport gründete Epiq im Jahr 1998 unter dem Namen Document Technologies und baute das Geschäft, beginnend mit einer Handvoll Mitarbeitern und Kunden, zu einem Milliarden-Dollar-Unternehmen aus, das weltweit tätig ist.

"Wir haben eine bemerkenswerte Führungskraft gefunden, die unsere Kernwerte und unseren kundenorientierten Fokus verkörpert, um die Führung von Epiq zu übernehmen", sagte Davenport. "Nach dem gründlichen Auwahlverfahren freue ich mich auf meine neue Rolle als Vorsitzender und auf die Zusammenarbeit mit David, der weiterhin unsere Vision und Strategie verfolgen wird, der weltweit führende Partner für juristische Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass er die richtige Person ist, um Epiq in die Zukunft zu führen."

"Ich freue mich sehr und fühle mich sehr geehrt, zu diesem wichtigen Zeitpunkt in der Geschichte unseres Unternehmens Teil eines so hervorragenden Teams zu werden", sagte Dobson. "Ich freue mich darauf, auf der Dynamik aufzubauen, die John Davenport und dieses Team geschaffen haben. Wir haben eine enorme Chance, unsere Führungsposition bei der Erbringung hochwertiger Dienstleistungen für unsere Kunden auf der ganzen Welt weiter auszubauen."

Dobson war zuvor Chief Executive Officer von Digital River, einem globalen eCommerce-Plattform- und Dienstleistungsunternehmen. Vor seiner Zeit bei Digital River hatte Dobson hochrangige Führungspositionen bei IBM, Corel, Pitney Bowes und CA Technologies inne. Dobson hat einen Abschluss in Elektrotechnik und Management von der McMaster University in Ontario, Kanada.

Über Epiq

Epiq, ein weltweit führender Anbieter von juristischen Dienstleistungen, übernimmt große, komplexer werdende Aufgaben für Unternehmensberater, Anwaltskanzleien und Geschäftsleute mit Effizienz, Klarheit und Zuversicht. Kunden vertrauen auf Epiq, um die Verwaltung von Geschäftsvorgängen, Sammelklagen und Massendelikten, Gerichtsberichten, eDiscovery, regulatorischen, Compliance-, Umstrukturierungs- und Insolvenzangelegenheiten zu optimieren. Die Fachexperten und Technologien von Epiq bieten Effizienz durch Fachkompetenz und schaffen bei leistungsstarken Kunden auf der ganzen Welt Vertrauen. Mehr dazu erfahren Sie unter www.epiqglobal.com.

