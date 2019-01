Trotz erster Fortschritte in ihren Gesprächen über eine Beendigung des Handelskrieges müssen die USA und China noch große Differenzen überwinden. Nach dreitägigen Verhandlungen in Peking teilte Chinas Handelsministerium am Donnerstag mit, die Gespräche hätten "das gegenseitige Verständnis vergrößert und eine Grundlage geschaffen, um die Besorgnisse beider Seiten anzusprechen". Das Büro des US-Handelsbeauftragten teilte mit, es sei in Peking auch die Notwendigkeit diskutiert worden, dass eine Vereinbarung vollständig erfüllt und die Umsetzung beständig überprüft werden müsse. Es gehe um Wege, wie die Handelsbeziehungen gerecht, gegenseitig und ausgewogen gestaltet werden./lw/DP/zb

AXC0004 2019-01-10/05:07