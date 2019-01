"Die Welt" (Berlin) zu Flüchtlingslösung/Malta:

Die 49 Geflüchteten aus Afrika dürfen erst einmal in Malta an Land gehen. Dann jedoch wird es gleich wieder kompliziert - sonst wäre es ja keine europäische Lösung. Malta hat sich ausbedungen, dass 249 weitere Flüchtlinge, die schon länger auf der Insel festsitzen, europaweit verteilt werden. Um zu dieser kleinkrämerischen Lösung zu gelangen, wurde erheblich geschachert, was deutlich macht, dass die vielfach beschworene "gemeinsame und solidarische europäische Migrationspolitik" eine Schimäre bleibt. Beinahe vier Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise ist man von einem gemeinsamen Entwurf einer Migrationspolitik weiter entfernt denn je. Die EU scheitert weiterhin an ihrer größten Herausforderung. Die politischen Kosten steigen. Die nächste Rechnung kommt spätestens bei der Europawahl./yyzz/DP/mis

