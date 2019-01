"Darmstädter Echo" zu Trump:

Trump hält seine Wähler zusammen, indem er sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Fakten sind deshalb an vielen Stellen in den USA keine politische Währung mehr. Darin liegt die wahre Krise des Landes, die auch für den Rest der Welt brandgefährlich ist. Warum Trump aktuell sein Tempo trotzdem sogar noch forciert, liegt auf der Hand: Er steht bei einem zentralen Wahlversprechen - der Mauer an der mexikanischen Grenze - mit dem Rücken zur Wand, weil die Demokraten ihn jetzt im Repräsentantenhaus ausbremsen. Die nächste Eskalationsstufe wäre die Ausrufung des Notstandes. Ohne Not. Aber mit Methode. Methodischer Rücksichtslosigkeit./yyzz/DP/mis

