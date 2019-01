"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Trump/Mauer:

"Niemand bezweifelt, dass der Streit um den Mauerbau an der Grenze zwischen Mexiko und den USA mit besonderer Härte ausgetragen wird. Die große Frage lautet jedoch: Wen werden die Wähler für die Eskalation verantwortlich machen: Trump, der diese Mauer auf Biegen und Brechen bauen will oder die Demokraten, die zwecks Verhinderung des Mauerbaus den Haushalt blockieren? Wer glaubt, darauf leichtfertig eine Antwort geben zu können, der hat von den Befindlichkeiten in USA nur wenig verstanden."/yyzz/DP/he

