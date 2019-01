Die politische Auseinandersetzung um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 ist noch lange nicht ausgestanden. Dass das Konsortium um Gazprom an dem Vorhaben eisern festhält, ist unter anderem mit der Wirtschaftlichkeit beim Gastransport über Leitungen zu erklären. Doch auch Flüssiggas, so genanntes LNG, kommt beim steigenden Energiebedarf eine immer größere Bedeutung zu - aus mehreren Gründen. Und so baut Russland seine Gasinfrastruktur im Ostseeraum auch auf andere Weise weiter aus, wie unter ... (Achim Graf)

