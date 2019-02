Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Schaffhausen (pta005/27.02.2019/07:00) - Umsatz stieg um 10% auf CHF 4'572 Mio, organisch um 7% - Betriebsergebnis erhöhte sich auf CHF 382 Mio. - ein Anstieg um 9% - Gewinn je Aktie stieg um 11% auf CHF 69, vorgeschlagene Dividendenerhöhung auf CHF 25/Aktie - Anpassung des Portfolios in Richtung höherwertigere Geschäftsfelder



GF ist 2018 erneut zweistellig gewachsen und erzielte einen Umsatz von CHF 4'572 Mio. Bereinigt um Akquisitionen, Devestitionen und Währungseffekte erreichte das Wachstum 7%, was deutlich über den Zielen der Strategie 2020 mit 3-5% jährlich liegt. Haupttreiber beim organischen Wachstum war die grösste Division, GF Piping Systems. Diese schaffte einen Zuwachs von 8%. Der Konzern steigerte seinen Umsatz in allen drei Regionen Europa, Asien und Amerika, wobei Amerika am deutlichsten gewachsen ist. Nach einem sehr starken ersten Halbjahr litten die Märkte im zweiten Halbjahr unter den andauernden Handelsspannungen, was zu einer Abschwächung der Wachstumsrate bei GF führte.



Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 9% auf CHF 382 Mio. Sowohl GF Piping Systems als auch GF Machining Solutions waren Treiber dieses Wachstums.



Die EBIT-Marge (ROS) erreichte 8,4% (2017: 8,5%), was klar innerhalb des GF Zielkorridors von 8-9% liegt. Der Ertrag auf das eingesetzte Kapital (ROIC) erhöhte sich erneut - von 20,3% im Jahr 2017 auf 22,4% 2018. Damit liegt er leicht über der anvisierten Bandbreite von 18-22%. Als Folge der Devestition von zwei Eisengiessereien von GF Casting Solutions sowie der Akquisition der Precicast Industrial Holding SA (Schweiz) - mit der 812 Mitarbeitende zum Unternehmen stiessen - verringerte sich die Zahl der Mitarbeitenden zum Jahresende auf 15'027 (2017: 15'835).



GF erzielte ein Konzernergebnis nach Minderheitsanteilen von CHF 281 Mio. - ein Plus von 12% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der freie Cashflow vor Akquisitionen lag bei CHF 147 Mio. (2017: CHF 204 Mio.) und somit im unteren Bereich der von GF als Ziel definierten CHF 150-200 Mio. Der wichtigste Unterschied zum Vorjahr resultiert aus den zukunftsgerichteten Investitionen, namentlich aus der sich im Bau befindenden Produktionsstätte von GF Machining Solutions in der Schweiz und der neuen US-Leichtmetall-Giesserei von GF Casting Solutions.



Der Gewinn je Aktie erreichte CHF 69 (2017: CHF 62). Angesichts der positiven finanziellen Entwicklung 2018 wird der Verwaltungsrat der kommenden Generalversammlung die Ausschüttung einer erhöhten Dividende von CHF 25 je Aktie vorschlagen (Vorjahr: CHF 23).



GF Piping Systems GF Piping Systems steigerte den Umsatz um 9% auf CHF 1'821 Mio. Das organische Wachstum lag bei 8%, wobei die amerikanischen und europäischen Gesellschaften am stärksten dazu beitrugen. Das Wachstum in China wurde von den andauernden Handelsstreitigkeiten gebremst, welche die Stimmung der Kunden beeinflussten. Die Division erwirtschaftete ein Betriebsergebnis von CHF 217 Mio. - ein Plus von 15% gegenüber dem Vorjahr. Die EBIT-Marge stieg auf 11,9% gegenüber 11,3% im Jahr 2017. Die meisten Produktionsstätten waren gut ausgelastet, und die Verkäufe von höherwertigeren Produkten stiegen erneut überproportional.



GF Casting Solutions Auch GF Casting Solutions, die frühere GF Automotive, steigerte den Umsatz deutlich auf CHF 1'687 Mio. (+14%). Zum Wachstum beigetragen haben die Akquisition der Precicast Industrial Holding SA (Schweiz) im April 2018 sowie die Übernahme der Eucasting Ro SRL (Rumänien) im November 2017. Das organische Wachstum der Division lag bei 5%. Nach einem soliden ersten Halbjahr litt die europäische Automobilindustrie im zweiten Halbjahr unter der Einführung eines neuen Messverfahrens für Emissionen. Dieses führte zu einer temporären Drosselung der Produktion bei bedeutenden Automobilherstellern. Das operative Ergebnis betrug CHF 86 Mio. gegenüber CHF 93 Mio. 2017. Grund für diesen starken negativen Einfluss auf das Ergebnis war in erster Linie - wie erwartet - das Hochfahren der Produktion in der neuen Leichtmetall-Giesserei in den USA. Zudem führte die Reduktion von Kundenabrufen zu einer tieferen Produktionsauslastung zum Jahresende.



GF Machining Solutions Der Auftragseingang bei GF Machining Solutions lag leicht über Vorjahr. Während die USA ein starkes Wachstum verzeichneten, litt die Konsumentenstimmung im chinesischen Markt im zweiten Halbjahr unter den Handelsspannungen. Die Division steigerte ihren Umsatz um 8% (organisch um 5%) auf CHF 1'066 Mio. Haupttreiber für den Umsatzanstieg waren die Sektoren Luftfahrt und Medizinaltechnik in Europa und in den USA. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 7% auf CHF 88 Mio. Die EBIT-Marge lag unverändert bei 8,3%.



Portfolio stark auf höherwertigere Geschäftsfelder ausgerichtet Das Portfolio von GF Casting Solutions wurde im Laufe von 2018 angepasst. Der Fokus liegt verstärkt auf den wachsenden, erfolgsversprechenden Geschäftsfeldern wie Leichtmetall-Komponenten für die Automobilindustrie und dem Präzisionsguss für Flugzeugtriebwerke und Gasturbinen. Im Zuge dieser Portfolioanpassung wurden im Dezember 2018 die zwei grossen Eisengiessereien in Singen und Mettmann (Deutschland) an drei erfahrene Manager von GF Casting Solutions devestiert.



Zudem wurde im April 2018 die Precicast Industrial Holding SA (Schweiz) erworben, ein bekannter Spezialist für Präzisionsguss im Luftfahrt- und Gasturbinensegment. Diese beiden wichtigen strategischen Schritte zielen darauf ab, eine deutlich höhere Gewinnmarge bei GF Casting Solutions zu erzielen. Sie führen auch zu einer beträchtlichen Reduktion des Anteils des Automobilgeschäfts bei GF.



CFO Andreas Müller folgt im April 2019 als CEO auf Yves Serra CEO Yves Serra (65) hat das Pensionsalter erreicht. An der kommenden Generalversammlung im April 2019 wird der heutige CFO Andreas Müller (48) die Nachfolge von Yves Serra als CEO antreten.



Ausblick Das wirtschaftliche Umfeld ist in den letzten Monaten noch unsicherer und volatiler geworden. Wenn keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, sind die Chancen trotzdem intakt, die positive Entwicklung von GF fortsetzen zu können.



GF Piping Systems wird eine Vielzahl neuer Produkte lancieren wie beispielsweise eine komplette Produktlinie mit digitalisierten Ventilen. Zudem werden aussichtsreiche Geschäftsfelder wie die Kühlung von Rechenzentren weiterentwickelt. GF Casting Solutions erwartet eine deutliche Verbesserung der operativen Leistung. Die Division ist mit einem angepassten Portfolio und einer grossen Anzahl von Aufträgen weltweit ins Jahr 2019 gestartet. Überdies erhöht GF Linamar, das neue Leichtmetall-Joint Venture in den USA, die Produktion in zügigem Tempo. GF Machining Solutions erwartet ein konstantes Wachstum in den Sektoren Luftfahrt und Medizinaltechnik. Die Aufträge im Bereich Automation legen weiterhin zu. Die Division lancierte kürzlich neue Technologien wie vielversprechende 3D-Druck-Systeme und digitale Services.



Darüber hinaus hat die profitabelste Division, GF Piping Systems, ihre Bedeutung innerhalb von GF kontinuierlich ausgebaut. Sie trägt mittlerweile fast 50% zum Gesamtumsatz bei.



Für den Konzern gesamthaft bleiben die Wachstumsziele gemäss der Strategie 2020 unverändert bei 3-5%. Die Profitabilitätsziele wurden, nicht zuletzt infolge der Portfolio-Anpassung bei GF Casting Solutions, für die laufende Strategieperiode 2016-2020 angehoben: beim ROS auf 9-10% anstelle von 8-9% und beim ROIC auf 20-24% statt 18-22%.



