=== 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim *** 08:45 FR/Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 10:00 DE/Bitkom, Jahres-PK zur Konjunktur in der Bitkom- Branche, Berlin 10:30 DE/BASF SE, Forschungs-PK, Ludwigshafen 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PK zum Jahresauftakt, Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 13. Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 231.000 14:35 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Raleigh Chamber of Commerce 16:00 DE/Beginn der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf *** 18:40 GR/Bundeskanzlerin Merkel und griechischer Ministerpräsident Tsipras, PK nach Treffen, Athen 18:40 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Little Rock Chamber of Commerce *** 18:45 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an einer Diskussion beim Economic Club of Washington 19:00 DE/Bundesaußenminister Maas, Rede beim Neujahrsempfang des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Milwaukee Business Journal 19:20 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Jewish Community Relations Council, Minneapolis - DE/Verdi, ganztägige Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn (jeweils ab Mitternacht) und Stuttgart (ab 03:00) *** - GB/Brexit-Debatte im Parlament (bis 15.1.), London - GB/Brexit-Rede von Labour-Chef Corbyn, Yorkshire - US/Präsident Trump, Besuch von Einsatzkräften an der Grenze zu Mexiko ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2019 23:59 ET (04:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.