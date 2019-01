Zürich (awp) - Der US-Nahrungsmittelkonzern Mondelez, der unter anderem für Marken wie Oreo oder Cadbury bekannt ist, hat gegen den Versicherer Zurich in den USA eine Klage eingereicht. Wie die "Financial Times" am Donnerstag berichtet, wehrt sich Mondelez dagegen, dass die Zurich sich geweigert habe, für Schäden in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...