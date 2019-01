Seltener Gast am Flughafen Wien >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Apraglutid von Therachon erhält "Orphan ... » Grüne Wirtschaft: WKO geschlossen für ... Flughafen Wien Schwertransport am Flughafen Wien Seltener Gast am Airport - Eine Ilyushin IL-76, ein ursprünglich in der ehemaligen Sowjetunion entwickeltes schweres Transportflugzeug, ist gestern am Flughafen Wien gelandet. Mit Hilfe von zwei Tiefladern und einem Schwerlastkran wurde eine fast 17 Tonnen schwere Antriebswelle für einen Kraftwerksgenerator auf einen LKW zum Weitertransport verladen. Rare guest at the airport - An Ilyushin IL-76, a heavy transport aircraft originally developed in the former Soviet Union, landed at Vienna Airport yesterday ....

