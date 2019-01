The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US595620AT22 MIDAMER.ENER 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US595620AU94 MIDAMER.ENER 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US694308GE15 PG + E CORP. 2034 BD01 BON USD N

CA XFRA US694308GJ02 PG + E CORP. 2037 BD01 BON USD N

CA XFRA US694308HC40 PG + E CORP. 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US694308HH37 PG + E CORP. 2044 BD01 BON USD N

CA XFRA US694308HW04 PG + E CORP. 18/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US718286CG02 PHILIPPINES 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1805263743 NORDIC INV.BK 18/24 MTN BD01 BON NOK N

CA CGCP XFRA BMG211801235 CHINA GREEN HLDGS HD 0,20 EQ00 EQU EUR N

CA 2NZ XFRA CA06766C2031 BARKSDALE CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 30WA XFRA CA88159E1034 TERVITA CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2QG XFRA FR0011648971 QUANTUM GENOMICS EO -,40 EQ00 EQU EUR Y

CA M3T XFRA SG1M51904654 CAPITALAND MALL TRUST EQ00 EQU EUR N

CA 7BP XFRA TH0420010Y19 BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 EQ01 EQU EUR N

CA WS11 XFRA US9713751264 WILLSCOT CORP. DL-,01 EQ01 EQU EUR N