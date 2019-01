The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US912828N639 US TREASURY 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US94974BFQ86 WELLS FARGO 13/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USP3143NAJ39 CO.NAC.COB.CHILE 09/19 BD01 BON USD N

CA E5BL XFRA XS0767839185 EIB EUR.INV.BK 12/19 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0938722401 GLENCORE FDG 13/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0938722583 GLENCORE FDG 13/19 FLR BD01 BON USD N

CA BIRD XFRA XS1014670233 BK OF IRELD 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1014674227 SVENSK.HDLSB.14/24 FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1350662737 EIB EUR.INV.BK 16/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4MV5 HSH NORDBANK NV LHBON1/13 BD02 BON EUR N

CA DODH XFRA US25746UCQ04 DOMINION ENERGY 17/19 A BD02 BON USD N

CA 4G0D XFRA US37045XBA37 GM FINANCIAL 15/19 FLR BD02 BON USD N

CA 4G0E XFRA US37045XBB10 GM FINANCIAL 2019 BD02 BON USD N

CA I7DB XFRA US45818WAV81 INTER-AMER.DEV.BK 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US68389XAQ88 ORACLE 13/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US718172BF50 PHILIP MORRIS INTL 13/19 BD02 BON USD N

CA PHLC XFRA US718286AK32 PHILIPPINES 99/19 BD02 BON USD N

CA TRAE XFRA US89352HAS85 TRANSCDA P.L. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0385688097 GE CAP.EURO.FUND.08/19MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1328315723 CN ENER.RES.CH. 16/19 BD02 BON USD N