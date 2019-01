The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2GSNQ2 KRED.F.WIED.18/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5NS5 BAY.LDSBK.IS.S.30417 BD00 BON EUR N

CA NW6H XFRA DE000NRW21H7 LAND NRW SCHATZ13 R1231 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0272 RHEINL.PF.SCHATZ.12/19VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA US00912XAL82 AIR LEASE 13/19 BD00 BON USD N

CA 9A9H XFRA US045167DG52 ASIAN DEV. BK 16/19 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US06051GEX34 BANK AMERI. 13/19 BD00 BON USD N

CA Q91D XFRA USU24652AG14 HARLEY DAV.FIN.S. 16/19 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0874841066 POLEN 13/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1344519472 KOMMUNEKREDIT 16/19 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DG4T4Z9 DZ BANK IS.A568 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0850 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD01 BON EUR N

CA NL1R XFRA NL0010514246 NEDERLD 13-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA PTCGHAOE0019 CAIXA GERAL 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA NCBH XFRA US06051GEY17 BANK AMERI. 13/19 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US064159HC38 BK NOVA SCOTIA 16/19 BD01 BON USD N

CA BKNF XFRA US064159HD11 BK NOVA SCOTIA 16/19 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US26138EAN94 KEURIG DR PEPPER 11/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US416515AV66 HARTFORD F.SVCS GRP 2019 BD01 BON USD N

CA KOGG XFRA US501044DA67 KROGER CO. 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US55608RAT77 MACQUARIE BK 16/19 MTN BD01 BON USD N

CA MQQP XFRA US55608RAU41 MACQUARIE BK 16/19FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US71647NAE94 PETROBRAS GBL FIN. 13/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US907818DB10 UNION PACIFIC 2019 BD01 BON USD N