FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EBZ XFRA BMG2109G1033 CHINA GAS HLDGS HD-,01 0.009 EUR

BHP1 XFRA AU000000BHP4 BHP GROUP LTD. DL -,50 0.891 EUR

UN6A XFRA IE0033024807 UDG HEALTHCARE EO -,05 0.103 EUR

PNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE AG WA 14/19 0.031 EUR

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.420 EUR

XFRA DE000HLB5JN8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/18 0.001 %

XFRA DE000HLB5JX7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/18 0.001 %

85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.271 EUR

JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.364 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.144 EUR

GCG XFRA IE0003864109 GREENCORE GRP PLC LS 0,01 0.037 EUR

H0H1 XFRA US40425X4079 HMS HYDR.MA.+SYS GDR REGS 0.253 EUR

ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.710 EUR

7GA XFRA ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 0.065 EUR

3DO XFRA GB00B3W40C23 DOTDIGITAL GR.PLC LS-,005 0.007 EUR

BIL XFRA GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 1.134 EUR

21Q XFRA GB00B2PDGW16 WH SMITH LS -,220895 0.424 EUR