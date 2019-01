FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WRX1 XFRA GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP LS 1 0.118 EUR

XFRA DE000HSH3321 HSH NORDBANK MZC 14 12/19 0.000 %

XFRA DE000A2LQP85 NSI NETFDS.IS 18/22 0.002 %

WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.218 EUR

TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.096 EUR

RTL XFRA US7785291078 ROSTELECOM ADR/6 RL-,0025 0.192 EUR

RV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.114 EUR

PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.227 EUR

ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.096 EUR

MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.105 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 1.091 EUR

BHP XFRA US0886061086 BHP GROUP ADR 2/DL-,50 1.781 EUR

BIL1 XFRA US05545E2090 BHP GROUP (ADR)/2 1.781 EUR

ZPRC XFRA IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.058 EUR

46P1 XFRA GB00B2NGPM57 PARAGON BANKING GR. LS 1 0.155 EUR

QY6 XFRA GB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP PLC LS -,01 0.023 EUR

9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N.

EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.210 EUR

EFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.220 EUR

EL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.240 EUR

EL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.080 EUR

EL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.210 EUR

EL4V XFRA DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ 0.210 EUR

EL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.230 EUR

EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.200 EUR

EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.220 EUR

EL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.190 EUR

EL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.540 EUR

EL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.490 EUR

EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.150 EUR

EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.140 EUR

EL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.300 EUR

EL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.290 EUR

DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.026 EUR