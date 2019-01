FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CGCN XFRA BMG211801151 CHINA GREEN HLDGS HD 0,01

LVT XFRA AU000000LCK5 LEIGH CREEK ENERGY LTD

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125

XFRA CA0882481090 BEVO AGRO INC.