FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.01.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MTP XMAL MT0000390105 MTP ORD EUR 0.25 0.061 EUR
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