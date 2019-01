Durchaus möglich. Hintergrund ist eine Meldung in Le Monde, einer üblicherweise gut informierten französischen Tageszeitung. Sie berichtete kurz vor Weihnachten: Wegen Auftragsbestechung könnten auf Airbus Milliardenhohe Strafen zukommen. Was sich so finster anhört, könnte sich als sehr gute Gelegenheit für einen Einstieg erweisen! Denn: Rd. 67,4 Mrd. € Börsenwert spiegelt beiWeitem nicht das Potenzial wider, das der Auftragsbestandbereithält. Er notiert bei 700 Mrd. €, lt. Listenpreisen sogar 1 Bill. €. Der Luftfahrt-Konzern ist damit die nächsten 8 Jahre ausgelastet. Kauflimit für den Einstieg: 75 €.



