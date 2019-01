Die Erholungsrally im Dax dürfte am Donnerstag zunächst ins Stocken geraten: Rund zwei Stunden vor der Eröffnung signalisierte der Broker IG für den deutschen Leitindex einen Rückschlag um 0,39 Prozent auf 10 851 Punkte. Seit dem Zweijahrestief Ende des Vorjahres bei 10 279 Punkten war der Dax zuletzt um bis zu 6,6 Prozent nach oben gerannt.

Hauptgrund war der Optimismus der Anleger auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China auf Basis der Gespräche zu Wochenbeginn. Nach dreitägigen Verhandlungen in Peking ist aber klar, dass es noch große Differenzen zu überwinden gilt. Immerhin wurde laut einem Pressebericht mit Berufung auf informierte Kreise der Weg für weitere Verhandlungen auf höherer Stufe geebnet. Die US-Notenbank Fed hat derweil mit ihrem Protokoll der jüngsten Sitzung einen vorsichtigeren geldpolitischen Kurs in der Zukunft signalisiert.

An der Wall Street wurde die jüngste Gewinnserie zwar auf vier Tage ausgebaut. Vom Tageshoch kam der Dow Jones Industrial jedoch deutlich zurück und die Futures deuten weitere Gewinnmitnahmen an. Auch japanische Aktien schwächelten am Morgen./ag/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0050 2019-01-10/07:27