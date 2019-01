Umsatzwachstum im Jahr 2018 von 13% auf EUR 13,65 Millionen im Vergleich zu 2017

Starker Umsatzanstieg im Bereich Supply Chain Management

Wachstum von 12% im Automobilsektor





Zwolle, 10. Januar 2019 - RoodMicrotec N.V., der führende unabhängige Anbieter von Halbleiterbauelementen und begleitenden hochwertigen Dienstleistungen, hat heute seinen vorläufigen Umsatz für das Jahr 2018 veröffentlicht. RoodMicrotec liefert mit einer Umsatzsteigerung von 13% gegenüber dem Vorjahr erneut eine starke Jahresperformance ab. Besonders der Umsatz im Geschäftsbereich Supply Chain Management verzeichnet einen starken Anstieg. Der Geschäftsbereich Test Operations zeigt weiterhin eine starke Auslastung und im Bereich Qualification & Failure Analysis verbessert sich die Auftragslage kontinuierlich.

Die Umsatzsteigerung im Automobilmarkt von 12% zeigt, dass RoodMicrotec in einem der wichtigsten Zukunftsmärkte gut positioniert ist. Der Auftragsbestand Ende 2018 lag über dem Vorjahr und ermöglicht es RoodMicrotec die Produktionskapazität bis weit ins Jahr 2019 zu planen.

"Ich freue mich, ein weiteres erfolgreiches Jahr für RoodMicrotec bekanntzugeben", sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec. "Unser vorläufiger Umsatz für 2018 war trotz der von vielen Marktforschungsinstituten gemeldeten Abschwächung des Marktes im vierten Quartal stark. Es ist auch sehr ermutigend, den Umsatzanstieg im Supply Chain Management zu sehen, der erneut zeigt, dass die neue Ausrichtung des Unternehmens erfolgreich ist."





Umsatz 2018 im Vergleich zu 2017 je Geschäftsbereich

(x € 1.000) 2018 2017 Änderung Test Operations 6.046 4.964 +22% Supply Chain Management 3.537 2.448 +44% Qualification & Failure Analysis 4.067 4.715 -14% TOTAL 13.650 12.127 +13%





Ausblick

RoodMicrotec erwartet für die kommenden Jahre eine kontinuierliche Umsatzsteigerung und rechnet für 2020 mit einem Umsatz von ca. 18 Millionen Euro. Zudem werden in den nächsten Jahren weitere Ergebnissteigerungen erwartet.





Audit

Die finanziellen Daten wurden nicht auditiert.

Vorausblickende Aussichten

Diese Pressemitteilung enthält eine Anzahl vorausschauender Aussagen. Diese basieren auf den aktuellen Erwartungen. Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes und auf Informationen, die in der Firma aktuell verfügbar sind. Die Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die schwer abzuschätzen sind, wie beispielsweise die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse, Zinssätze, Wechselkurse und Änderungen in Gesetzen und Vorschriften. Der Vorstand von RoodMicrotec kann nicht dafür garantieren, dass diese Erwartungen zu Stande kommen. Weiterhin geht RoodMicrotec keinerlei Verpflichtung ein, die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen zu aktualisieren.





Finanzielle Termine

14. März 2019 Veröffentlichung des (vorläufigen) Jahresergebnisses 2018 14. März 2019 Konferenzschaltung für Presse und Analysten 04. April 2019 Veröffentlichung des Jahresberichtes 2018 23. Mai 2019 Jahreshauptversammlung der Aktionäre 24. Mai 2019 Jährliche Versammlung der Obligationäre 04. Juli 2019 Veröffentlichung des Halbjahresumsatzes 2019 01. August 2019 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2019 01. August 2019 Konferenzschaltung für Presse und Analysten





Über RoodMicrotec

Mit 50 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem basiert auf internationalen Normen DIN EN ISO 9001:2015. Darüber hinaus ist unser Qualitätsmanagement weitgehend konsistent zum Automobilstandard ISO / TS 16949. Das Unternehmen verfügt auch über ein akkreditiertes Labor für Testaktivitäten und Qualifizierung nach ISO / IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelementeprogrammierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland







Weitere Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 38 4215216 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com



Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

