Die Privatbank Berenberg hat Hypoport von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 210 Euro angehoben. Die Finanzdienstleistungsplattform sei zuletzt stark gewachsen und habe Marktanteile gewonnen, begründete Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Neubewertung der Aktie. Er hob seine mittelfristigen Schätzungen für den wichtigsten elektronischen Marktplatz des Unternehmens Europace an. Der jüngste Kursrückgang biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005493365

AXC0062 2019-01-10/07:58