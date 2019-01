Zwei strategische Kooperationsverträge mit Industrieunternehmen abgeschlossen

Zulassung und enzymatische Produktion eines Lebensmittel-Inhaltsstoffes

Entwicklung und Kommerzialisierung eines enzymatischen Verfahrens zur Herstellung einer Feinchemikalie für die pharmazeutische Industrie

c-LEcta, weltweit agierender Technologieführer in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkte wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, hat über den Jahreswechsel zwei langfristige und für die Unternehmensentwicklung bedeutsame Kooperationsverträge abgeschlossen. Beide Verträge führen kurzfristig zu signifikanten Einnahmen im Projektgeschäft des Unternehmens und weisen gleichzeitig attraktive langfristige Umsatzpotentiale auf.

Bereits Ende letzten Jahres wurde ein Vertrag mit einem der weltweit größten Lebensmittelhersteller abgeschlossen. Beide Parteien haben darin die gemeinsame Zulassung und den Aufbau der Produktion eines Lebensmittel-Inhaltsstoffes vereinbart. Es ist vorgesehen, dass c-LEcta das enzymatisch erzeugte Produkt in industriellen Mengen herstellt und seinem Partner auf exklusiver Basis bereitstellt. Das Projekt komplementiert die umfangreichen Aktivitäten der c-LEcta im Lebensmittelbereich und bedeutet eine optimale Ergänzung des Produktportfolios des Leipziger Unternehmens.

Der zweite Vertrag mit einem der weltweit führenden Chemieunternehmen wurde Anfang 2019 zum Abschluss gebracht. Diese Vereinbarung hat die gemeinsame Entwicklung und anschließende Kommerzialisierung eines enzymatischen Verfahrens zur Herstellung einer Feinchemikalie für die pharmazeutische Industrie zum Ziel. Bei dem Produkt handelt es sich um einen chiralen Baustein, der bei der Herstellung von lebensrettenden Medikamenten zum Einsatz kommt. c-LEcta stärkt damit ihre Position als einer der führenden Anbieter von enzymatischen Lösungen für die Herstellung von wertvollen chemischen Produkten für die pharmazeutische Industrie.

"Die Zusammenarbeit mit der Industrie in der Entwicklung von neuen biotechnologischen Produkten und der anschließenden gemeinsamen Vermarktung ist eine wichtige Säule des Geschäftsmodells der c-LEcta. Wir freuen uns sehr über die kürzlich realisierten Vertragsabschlüsse mit zwei weltweit agierenden Bluechip-Unternehmen und sind sehr zuversichtlich, dass wir die beiden Projekte erfolgreich bis in den Markt umsetzen werden", erklärt Dr. Marc Struhalla, Mitgründer und CEO von c-LEcta.

Über c-LEcta

c-LEcta ist ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkte wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig hat sich als führender Anbieter bei der Realisierung hochwertiger biotechnologischer Produkte etabliert, sei es in Eigenentwicklungen oder in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. c-LEcta beschäftigt derzeit mehr als 60 Mitarbeiter.

c-LEcta liefert kosteneffiziente und nachhaltige Produktionsprozesse, die neue Märkte erschließen und eine bessere Durchdringung bestehender Märkte ermöglichen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine schnelle und effiziente Entwicklung von Best-in-Class Biotech-Lösungen und eine erfolgreiche Markteinführung und Vermarktung der daraus resultierenden Produkte aus. Damit kann c-LEcta die einzigartigen Potenziale seiner Kerntechnologien entfalten. c-LEcta verfügt bereits über mehr als zehn erfolgreich vermarktete, hochwertige, industrielle Biotech-Produkte.

