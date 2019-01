Zur Wochenmitte gehörte die Aktie von Medizintechnikanbieter Fresenius Medical Care zu den größten Gewinnern im DAX. Obwohl die Aktie gestern um 3,7 Prozent stieg, befindet sich sie noch immer um mehr als 50 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch bei 93,70 Euro. Bis vor kurzem war die Aktie technisch angeschlagen, doch das Anfang Januar erreichte Tief bei 55,44 Euro könnte die Wende bedeuten. Entsprechend befindet sich dort ein wichtiger Support für die FMC-Aktie, der sich zum Platzieren eines Stoppkurses eignen kann.

Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen der Dialysetechnik zur überlebensnotwendigen medizinischen Versorgung von Menschen mit chronischem und akutem Nierenversagen. Der Konzern wartet derzeit auf die Verfügung der US-Kartellbehörde zur Übernahme von NxStage Medical. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Dialysegeräte sowie weitere Produkte für einen Einsatz in der Heimdialyse und der Intensivmedizin. Die Transaktion soll Anfang 2019 abgeschlossen sein.

In der Mehrheit positiv äußerten sich die Analysten zuletzt zur Aktie von Fresenius Medical Care. In ihrer aktuellen Studie bestätigten die Analysten von JP Morgan nach einer Investorenveranstaltung ihr Kursziel von 83,20 Euro und halten die Aktie weiterhin auf Übergewichten. Auf der hauseigenen Healthcare Conference habe er den Eindruck gewonnen, dass der vorläufige Ausblick des Dialyse-Anbieters für 2019 noch Luft nach oben habe, schrieb der zuständige Analyst am Dienstag. Das trieb die Aktie zur Wochenmitte an.

Aus technischer Sicht generierte der MACD durch Kreuzen der Signallinie nach oben ebenfalls ein Long-Signal. Auf dem aktuellen Niveau um 60 Euro können auch fundamentale Gründe für die Aktie sprechen. Mit einem für das laufende Jahr geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,7 ...

