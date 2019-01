Die letzten Monate spielten sich bei der Hypoport-Aktie in einem kurzfristigen Abwärtstrend ab, das Wertpapier korrigierte von 204,50 Euro auf eine breite Unterstützung aus Anfang 2018 um 148,00 Euro abwärts. Anschließend kam es zu einem Durchbruch auf der Unterseite, Hypoport markierte bei 138,00 Euro ein weiteres Verlaufstief. Aber schon am nächsten Tag kehrte die Aktie wieder über die wichtige Unterstützung von 148,00 Euro zurück und legte ein astreines Täuschungsmanöver für die Bären an den Tag. Das hatte in den letzten Handelstagen schließlich eine dynamische Kursrallye direkt über den Abwärtstrend sowie die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 an den Widerstand von 171,80 Euro zur Folge. Da nun alle Voraussetzungen für ein Kaufsignal erfüllt worden sind, könnte sich nun ein Long-Investment bei einem Folgeanstieg vielleicht auf einem niedrigeren Kursniveau lohnen.

