Mit gut drei Prozent Kursgewinn landete die Aktie des Reifen- und Fahrzeugtechnik-Spezialisten Continental am Mittwoch auf Platz 3 der DAX-Gewinnerliste. In der man sie in den vergangenen Tagen öfter findet, trotz zwei Gewinnwarnungen und der Einschätzung, dass sich die Rahmenbedingungen deutlich schwieriger darstellen als noch vor einem Jahr.

