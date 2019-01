Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 100,50 Euro gesenkt. Er habe schon vergangenes Jahr Vorsicht bei Chemiewerten walten lassen und erwarte, dass auch 2019 ein schwieriges Jahr für den Chemiesektor werde, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei zwar in vielen Aktien bereits eingepreist. Die Kurse der Industriegasehersteller seien allerdings nur moderat gesunken und dürften weiteren Gegenwind bekommen. Das mache deren Papiere auf Jahressicht wenig attraktiv./niw/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 00:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-01-10/08:42

ISIN: FR0000120073