Die ersten Details zu den Verhandlungsergebnissen im Handelsstreit zwischen China und den USA haben die Anleger enttäuscht und drücken auf die Stimmung. An der Wall Street schlossen die führenden Indizes leicht im Plus, in Asien überwiegen am Donnerstag hingegen rote Vorzeichen. Der DAX wird in der Eröffnung um 10.800 Zähler erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...