Die Schweizer Großbank UBS hat Continental von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 205 auf 130 Euro gesenkt. Er habe seine Annahmen für die weltweite Automobilproduktion gesenkt und blicke zugleich vorsichtiger auf die Risiken, die mit derzeitigen Megatrends einher gehen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Gegen einen Kauf der Continental-Aktie sprächen außerdem eine leicht rückläufige Profitabilität und die mögliche Verzögerung beim Börsengang der Antriebssparte Powertrain. Auf wenn die Aktie 2018 tief gefallen sei, schätze er das Verhältnis von Chancen und Risiken derzeit nur als ausgewogen ein./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-01-10/08:47

ISIN: DE0005439004