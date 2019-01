Eine überraschend starke Kauflust der Briten hat dem Supermarktkonzern Tesco im Herbst und in der Weihnachtszeit ein deutliches Umsatzplus beschert. Die Erlöse wuchsen im dritten Geschäftsquartal bis Ende November im Vereinigten Königreich und in Irland auf vergleichbarer Basis um 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Insgesamt kam die Gruppe auf ein Umsatzplus von 0,5 Prozent.

In der Weihnachtszeit (sechs Wochen bis 4. Januar) beschleunigte Tesco sein Wachstum und kam auf ein vergleichbares Umsatzplus von 1,5 Prozent. Auch hier waren es insbesondere die Briten verantwortlich. Allein in Großbritannien legte Tesco um 2,2 Prozent zu - deutlich stärker als von Analysten mit 1,1 Prozent erwartet.

Konzernchef Dave Lewis zeigte sich vor allem mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Dieses sei überdurchschnittlich verlaufen. In Großbritannien, wo Tesco in der Vergangenheit stark unter der aggressiven Konkurrenz deutscher Discounter wie Aldi und Lidl gelitten hatte, ist das Unternehmen seinen Aussagen zufolge erheblich konkurrenzfähiger geworden. Für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich das Management zuversichtlich. Die Jahreszahlen will Tesco am 10. April vorlegen./nas/stw/fba

ISIN GB0008847096

AXC0081 2019-01-10/08:56