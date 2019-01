Die Schweizer Großbank UBS hat Kering von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 575 auf 450 Euro gesenkt. Die Kernmarke Gucci sei der Hauptgrund für die bisherige Kaufempfehlung gewesen, nun aber gebe es dort in einem verlangsamten Sektorumfeld mehr Risiken, schrieb Analystin Helen Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kurszieländerung stehe auch in Zusammenhang mit einem geänderten Bewertungsansatz für den Luxusgüterkonzern./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 00:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

