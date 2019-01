Am Mittwoch hat sich die Erholung des DAX fortgesetzt. Er näherte sich bis auf knapp 40 Zähler der 11.000 Punkte-Marke an. Am Ende des Tages schloss er mit einem Plus von 0,83 Prozent bei 10.893 Punkten. Marktidee: Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist nach wie vor eines der großen Sorgenkinder an der Börse. Trotzdem ging es für die Aktie zu Jahresbeginn nach oben. Mit der Herlichkeit scheint es jetzt aber auch schon wieder vorbei zu sein. Gestern war die Deutsche Bank schwächster Wert im DAX. Auch charttechnisch deutet einiges darauf hin, dass sich Anleger wieder auf die Unterseite orientieren müssen.