Fast 20 Prozent hat der deutsche Aktienmarkt im letzten Jahr verloren. Nach fünf Handelstagen im neuen Jahr sieht es dagegen schon besser aus. Rund zwei Prozent liegt der DAX vorne. Wie sich das Jahr 2019 aus Aktiensicht entwickeln könnte, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von ideasTV von Achim Matzke, dem Leiter der Technischen Analyse der Commerzbank. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.