Die Commerzbank hat Delivery Hero mit "Buy" und einem Kursziel von 42 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Essenslieferdienst verfüge über eine führende Stellung innerhalb seiner Branche, schrieb Analystin Lena-Katharina Gerdes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei angesichts der aktuellen Bewertung attraktiv./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 08:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 08:36 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

