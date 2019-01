Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag ins Stocken geraten. Der Dax , der sich zur Wochenmitte noch stark der 11 000 Punkte-Marke genähert hatte, sackte nun wieder unter 10 800 Punkte. Es gebe nach wie vor viele Unsicherheiten, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Weiterhin große Differenzen zwischen den USA und China im Handelsstreit belasteten ebenso wie schwache Daten zur Preisentwicklung in China und die Debatten in Großbritannien rund um den Brexit-Vertrag.

Im frühen Handel büßte der deutsche Leitindex 0,90 Prozent auf 10 795,21 Punkte ein. Seit seinem Ende 2018 erreichten Zweijahrestief war er allerdings inzwischen wieder um fast 7 Prozent gestiegen.

Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen, verlor am Donnerstag 1,11 Prozent auf 22 524,47 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,67 Prozent auf 3049,52 Punkte./ck/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0091 2019-01-10/09:21