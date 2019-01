IRW-PRESS: Premier Health Group Inc.: Premier Health unterzeichnet definitive Vereinbarung zur Übernahme von Cloud Practice Inc., einer auf nationaler Ebene tätigen Firma für medizinische Softwareanwendungen

Premier Health unterzeichnet definitive Vereinbarung zur Übernahme von Cloud Practice Inc., einer auf nationaler Ebene tätigen Firma für medizinische Softwareanwendungen

- Zu den Produkten von Cloud Practice Inc. zählen Juno EMR, eine cloudbasierte Lösung für die elektronische Patientenakte, die medizinische Verrechnungs-Software ClinicAid sowie das Online-Patientenportal MyHealthAccess

- Das Juno EMR-System wird derzeit von 287 Spitälern, mehr als 3.000 niedergelassenen Ärzten mit Lizenzierung, 1.500 Mitarbeitern und 2.870.000 registrierten Patienten verwendet

- Cloud Practice bietet seine Leistungen derzeit in mehr als 60 Cannabiskliniken mit über 120.000 aktiven Patienten an

- ClinicAid verarbeitet monatlich Zahlungen an 3000 Gesundheitsdienstleister in Höhe von über 30.000.000 Dollar

VANCOUVER, British Columbia, 10. Januar 2019 - Premier Health Group Inc. (CSE: PHGI, OTCQB: PHGRF, Frankfurt: 6PH) (das Unternehmen oder Premier Health) - ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Ansätze spezialisiert hat, bei denen menschliche Fachkompetenz und modernste Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden - freut sich im Anschluss an seine Pressemeldung vom 17. Dezember 2018 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung (die Vereinbarung) zur Übernahme sämtlicher in Umlauf befindlichen Wertpapiere von Cloud Practice Inc. (Cloud Practice) unterzeichnet hat.

Die Gründer von Cloud Practice, darunter auch CEO Jordan Visco, sowie das gesamte Support-Team mit mehreren Softwareentwicklern und dem entsprechenden Vertriebs-/Verkaufspersonal, werden gemeinsam mit dem Team von Premier Health dafür sorgen, dass die entsprechenden Werkzeuge und Ressourcen sowohl Ärzten als auch Kunden tagtäglich zur Verfügung stehen. Das wirtschaftliche Umfeld, in dem Premier und Cloud Practice gemeinsam operieren, umfasst mehr als 3.000.000 Patienten.

Wir sind begeistert, dass wir diese Übernahme abschließen konnten und das erfahrene Team von Cloud Practice ab sofort mit dem Team von Premier Health zusammenarbeitet. Mit dieser Übernahme verfügen wir nun über eine medizinische Softwarefirma von nationaler Reichweite. Damit sind wir in der Lage, unsere patientenzentrierte Technologie-Plattform weiter auszubauen. Dank dieser Plattform können telemedizinische Leistungen, Online-Terminvereinbarungen und andere Premium-Dienste in unser System der elektronischen Patientenakte eingebunden werden, freut sich Dr. Essam Hamza, CEO von Premier.

Jordan Visco, CEO von Cloud Practice, erklärt: Wir sind begeistert, uns mit einem so progressiven Konzern wie Premier Health zu verbinden. Unser Hauptziel ist es, der kanadischen Gesundheitsbranche ein erstklassiges Service anzubieten, und wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem Produktangebot von Cloud Practice in Kombination mit dem Know-how und Weitblick des Teams von Premier Health große Erfolge erzielen können.

Als Gegenleistung für den Erwerb sämtlicher in Umlauf befindlicher Wertpapiere von Cloud Practice wird Premier eine Gesamtvergütung in Höhe von bis zu 5 Millionen Dollar an die Aktionäre von Cloud Practice entrichten, die in folgenden Raten erfolgt: (i) 500.000 Dollar in bar bei Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung als rückzahlbare Kaution; (ii) 500.000 Dollar in bar bei Abschluss; (iii) 500.000 Dollar in bar 90 Tage nach Abschluss; (iv) 500.000 Dollar in bar innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der LOI, sofern bestimmte Meilensteine in Verbindung mit der Einbindung von Juno EMR umgesetzt werden; (v) insgesamt 3 Millionen Dollar in Form von Premier-Stammaktien zu einem vorab festgesetzten Preis von 0,76 Dollar pro Aktie.

Alle im Rahmen der Transaktion begebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag. Es wurden in Zusammenhang mit der Transaktion keine Finder's Fees entrichtet.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Dr. Essam Hamza, MD

Chief Executive Officer

Über Premier Health

Premier Health ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Strategie darin besteht, Geschäftschancen in der globalen Gesundheitsbranche für sich zu nutzen. Wir entwickeln innovative Ansätze in der Gesundheitsversorgung, bei denen menschliche Fachkompetenz und moderne Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden. Ziel ist es, dieses System letztendlich zum Goldstandard in der Behandlung an Zielstandorten weltweit zu entwickeln. HealthVue, das Tochterunternehmen von Premier Health, hat sich darauf spezialisiert, eine eigene geschützte Technologie für die hochwertige Gesundheitsversorgung zu entwickeln, bei der untereinander verbundene Erstversorgungseinrichtungen mit Systemen der Telemedizin und künstlichen Intelligenz (KI) kombiniert werden. Wir betreuen derzeit mehr als 100.000 aktive Patienten und planen, die Steigerung der Patientenzahlen sowohl im Inland als auch im internationalen Ausland zu forcieren. Das HealthVue-Team konnte bereits zahlreiche Unternehmen im Gesundheits- und Technologiesektor erfolgreich bei der Steigerung ihres Unternehmenswertes unterstützen. Das Führungsteam verfügt über ein profundes klinisches, finanzielles und betriebliches Know-how und hat sich mit Leidenschaft einer besseren Gesundheitsversorgung zum Wohle aller Patienten verschrieben.

Über Cloud Practice

Cloud Practice ist ein Entwickler von cloudbasierten Softwarelösungen, dem es ein Anliegen ist, die medizinische Praxis in Kanada effizienter zu gestalten. Das Unternehmen ist Anbieter von drei Produkten: Juno EMR, ClinicAid und MyHealthAccess. Juno EMR, ein modifizierter Ableger einer Open-Source-Software für elektronische Patientenakten, der ursprünglich von der McMaster University herausgebracht wurde, ist in der Cloud verfügbar und kann jederzeit und überall abgerufen werden. ClinicAid ist Kanadas einfachste medizinische Verrechnungssoftware. MyHealthAccess ist ein Online-Patientenportal, das die Gesundheitsvorsorge in die Hände der Patienten legt und diesen ermöglicht, direkt mit ihren medizinischen Versorgungszentren in Kontakt zu treten und Termine selbst zu koordinieren.

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Premier Health im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens basieren. Dazu zählen auch Aussagen zu den Geschäftsplänen, zum Abschluss bzw. zum Zeitplan der Übernahme von Cloud Practice, zu den Vorteilen, die sich für das Unternehmen erwartungsgemäß aus der Einbindung der Software von Cloud Practice und der voraussichtlichen Implementierung neuer Anwendungen ergeben, sowie zum damit verbundenen Zeitplan, zum geplanten geschäftlichen Wachstum von Cloud Practice und zu den Synergien, die sich voraussichtlich aus der Übernahme von Cloud Practice durch das Unternehmen ergeben. Obwohl Premier Health annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und Premier Health ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Premier Health Group Inc.

www.mypremierhealth.com

E-Mail: investors@mypremierhealth.com

PREMIER HEALTH GROUP INC.

440 - 890 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1J9

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45596

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45596&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74052 D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA74052D1033

AXC0092 2019-01-10/09:30