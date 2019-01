Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen Schwächephase am Dienstag Nachmittag, setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch seine Erholung fort, berichten die Analysten der Helaba. Unter dem Strich sei ein Aufschlag in Höhe von 0,83% auf 10.893,32 Punkte zu verbuchen gewesen. ...

